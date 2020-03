Em nota, Hospital das Clínicas afirma que dois pacientes estão internados sob suspeita

Informações extraoficiais apontam que Botucatu, neste momento, conta com 35 casos suspeitos

Na tarde deste sábado, 21, o Hospital das Clínicas de Botucatu emitiu uma nota afirmando que não há casos confirmados de Covid-19 na Cidade. Sem poder divulgar o número de casos suspeitos, o HCFMB informou que dois casos suspeitos estão internados no Hospital e os demais estão em isolamento domiciliar.

Informações extraoficiais apontam que Botucatu, neste momento, conta com 35 casos suspeitos e nenhum confirmado. Porém, os dados de casos suspeitos não são divulgados pela Prefeitura aos veículos de comunicação, segundo o Poder Público, por determinação do Governo Estadual.

Abaixo a íntegra da nota do HCFMB:

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), autarquia do Estado de São Paulo e reconhecido como hospital referência para casos graves de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, vem a público informar que na última semana, a epidemia teve um crescimento considerável no Estado e o HCFMB tomou inúmeras medidas para o enfretamento da doença a nível regional, seguindo as orientações do Governo do Estado de São Paulo e já amplamente divulgadas, como:

– redução do número de consultas, exames e demais procedimentos eletivos, mantendo os atendimentos aos casos de urgência, emergência, obstétricos e oncológicos, como medida preventiva aos servidores e população em geral;