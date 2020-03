Hemocentro de Botucatu receberá doadores de sangue somente com agendamento prévio

Em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, para aumentar a segurança do doador e evitar aglomerações, o Hemocentro do HCFMB receberá doadores de sangue com agendamento prévio em seu horário normal de funcionamento: de segunda à sexta, das 8h às 16h30 e, aos sábados, das 7h às 12h. Para o agendamento, o Hemocentro disponibiliza aos doadores o telefone (14) 3811-6041 (ramal 240) e o WhatsApp (14) 99667-4356.

Além disso, está sendo liberada a entrada de apenas 10 doadores por vez, a fim de favorecer um ambiente com maior circulação de ar e distanciamento entre pessoas.