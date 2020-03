Sabesp isenta tarifa social para aliviar impacto do coronavírus

Em todo o Estado, aproximadamente 2 milhões de pessoas que já têm o benefício serão atendidas

da Assessoria

A Sabesp vai isentar do pagamento das contas de água e esgoto os clientes das categorias de uso Residencial Social e Residencial Favela. Em todo o Estado, aproximadamente 2 milhões de pessoas que já têm o benefício serão atendidas. A medida vai valer por três meses (abril, maio e junho) para contas emitidas a partir de 1º de abril de 2020 em todo o Estado de São Paulo.

A Companhia também informa que, a partir de segunda-feira, 23/3, as agências de atendimento ao público estarão fechadas. Para colaborar no combate ao avanço do coronavírus, a Sabesp disponibiliza canais digitais e ampliou as opções de serviços pela Central de Atendimento telefônico. Com isso, o cliente que ligar para a central terá acesso a todos os serviços da Companhia, como pedir segunda via de contas e consultar débitos, fazer religação de fornecimento de água, entre outros.

A Sabesp reforça que não há alteração no trabalho das áreas operacionais, de modo a garantir o pleno funcionamento do sistema de abastecimento e também de toda a infraestrutura de saneamento.

Tarifa Social

A Tarifa Social Residencial é destinada a residências unifamiliares, desempregados, habitações coletivas ou remoção de área de risco que atendam aos critérios definidos pelo comunicado tarifário. Para usufruir do benefício, o cliente atende a uma série de critérios: possuir renda familiar de até três salários mínimos; morar em habitação subnormal com área útil de até 60 m²; consumo de energia de até 170 kWh mensais; não haver débitos para o imóvel; comprovar o enquadramento na tarifa social a cada 24 meses; consumo máximo de 15 metros cúbicos; demissão não tenha ocorrido por justa causa.

Clientes que se enquadrem nos critérios e entrarem com pedido de inclusão na Tarifa Social Residencial a partir desta sexta-feira, 20/3, serão beneficiados com o valor reduzido na conta de água: R$ 8,88 para consumo de água até 10 m³.

Atendimento digital e telefônico

• Agência Virtual: No site www.sabesp.com.br.

• App Sabesp Mobile: Disponível nas plataformas iOS e Android, permite ainda o envio de fotos da ocorrência junto com a solicitação.

• Central de Atendimento: Os números são 0800 011 9911, para a Região Metropolitana de São Paulo; e 0800 055 0195, para interior e litoral. O atendimento é gratuito e funciona durante 24 horas.