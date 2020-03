Casos suspeitos de coronavírus sobem para 50 em Botucatu

Além disso, o secretário ressaltou que a Prefeitura deixará de emitir boletim apenas de casos suspeitos

por Flávio Fogueral

O número de casos suspeitos de Covid-19, doença respiratória aguda provocada por coronavírus chegou a 50 em Botucatu. A informação foi confirmada na noite deste domingo, 22 de março, pelo secretário municipal de Saúde, André Spadaro, em vídeo divulgado à imprensa. Não há nenhum caso confirmado.

Na última atualização, emitida no sábado, eram 35 os casos sob análise pelo Instituto Adolfo Lutz. Todos os pacientes estão sob monitoramento das equipes de saúde.

Além disso, o secretário ressaltou que a Prefeitura deixará de emitir boletim apenas de casos suspeitos. As divulgações ocorrerão somente em confirmação da doença, bem como em possíveis óbitos. “A partir de agora, cumprindo determinação do Ministério da Saúde, serão computados apenas casos graves, internados e em profissionais de saúde. Este número de casos suspeitos a partir deste momento deixam de ter relevância e os boletins passam a priorizar os casos confirmados, além dos óbitos.

Ainda no vídeo, Spadaro reforçou que um médico do Hospital das Clínicas, cujo caso teve divulgação pela mídia e redes sociais, que tinha suspeita de coronavírus, não está com a doença.

Na tarde deste domingo o Hospital das Clínicas emitiu comunicado salientando que dois pacientes, não residentes em Botucatu, estão internados com insuficiência respiratória, sendo suspeitos para a Covid-19.

