Coronavírus: grupo desrespeita quarentena e joga futebol na Cohab 1

Autoridades recomendam o chamado “isolamento social” e evitar aglomerações

da Redação

A determinação do governador João Doria é de que todo o Estado esteja em quarentena para evitar a propagação de Covid-19, doença respiratória causada por coronavírus. Em Botucatu o domingo foi de calmaria, com poucas pessoas nas ruas.

No entanto, um grupo se reuniu na Praça da Cohab 1 para praticar futebol, desrespeitando as recomendações das autoridades. O flagra foi feito por uma internauta seguidora do Notícias.

É pedido a população faça o chamado “isolamento social” e que saia de casa somente em caso de necessidade e que não esteja em grande aglomerações.