Botucatu ampliará distribuição de cestas básicas a famílias de baixa renda

Medida foi assinada pelo prefeito Mário Pardini na tarde desta segunda-feira, 23 de março

por Flávio Fogueral

Por meio do decreto nº 11.947, a Secretaria de Assistência Social de Botucatu tem autorização para ampliar o programa de distribuição de cestas básicas em Botucatu, devido ao impacto que a Covid-19 terá na população de baixa renda.

A medida foi assinada pelo prefeito Mário Pardini na tarde desta segunda-feira, 23 de março, e tem por objetivo garantir a subsistência de parcela da população que venham a enfrentar dificuldades no período de crise devido à pandemia. “Através deste mesmo decreto, as cestas básicas do Município serão reforçadas com outros alimentos como ovos, frutas e legumes, garantindo assim a segurança alimentar dos atendidos”, frisou o prefeito.