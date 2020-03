Botucatu: central contra coronavírus já está funcionando

Atendimento telefônico poderá ser realizado pelo número 3811-1519

da Prefeitura de Botucatu

Já está funcionando, desde a manhã desta segunda-feira, 23, a Central Coronavírus em Botucatu. Se antevendo ao aumento nos casos de Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus, a Prefeitura de Botucatu, de forma pioneira, montou uma central com 5 postos de atendimento telefônico, que atenderá cidadãos com dúvidas sobre a doença.

“Está com sintomas suspeitos do coronavírus? Ligue no 3811-1519, e nossas equipes filtrarão os casos através de perguntas, podendo desencadear desde orientações pelo próprio telefone, até visita domiciliar e encaminhamento a uma unidade básica de saúde ou pronto socorro, de forma individualizada”, afirma o Prefeito Mário Pardini.

Além do atendimento telefônico das 7 da manhã as 7 da noite, 3 equipes compostas por médicos e enfermeiros estarão à postos para realizar o atendimento domiciliar de casos selecionados constatados como suspeitos. Essas equipes atuarão de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8 às 17 horas.

Aos finais de semana e feriados, um médico e enfermeiros atenderão também pacientes no Espaço Saúde (Avenida Santana, 353 – Centro) das 7 as 19 horas.

“Não recomendamos que, ao sentir os sintomas, o paciente vá inicialmente ao pronto socorro, exceto em casos graves, pois lá pode contaminar outras pessoas, ou quem sabe, ser contaminado. Nossas equipes estarão atentas para tomar as medidas necessárias de acordo com cada caso”, finaliza André Spadaro, Secretário Municipal de Saúde.

Todos os protocolos de atendimentos orientados pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério de Saúde serão seguidos pelas equipes da Prefeitura.