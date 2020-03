HC tem 5 casos suspeitos de Covid-19; ala será destinada exclusivamente a profissionais da saúde

Botucatu possui 50 pessoas em análise, não tendo ainda confirmação da doença

por Flávio Fogueral

O Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, destinará um espaço exclusivo a profissionais da área da saúde e que venham a apresentar sintomas da Covid-19, doença respiratória causada por coronavírus.

Em atualização diária, a unidade de saúde ressaltou que a área chamada de “Pronto Atendimento COVID-19, que fica no 4º andar do novo Ambulatório de Especialidades, passa agora a atender apenas profissionais da saúde com síndrome gripal, seguindo a orientação do Governo do Estado de são Paulo. Se indicado, neste atendimento será colhido material para confirmação diagnóstica”.

Atualmente o hospital está com cinco casos suspeitos de Covid-19 sendo monitorados e recendo atendimento médico necessário. Botucatu possui 50 pessoas em análise, não tendo ainda confirmação da doença.

Com a nova decisão, “demais pacientes com síndrome gripal devem procurar as Unidades Básicas de Saúde

da cidade para avaliação, conforme já amplamente divulgado”.