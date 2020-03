Homem com suspeita de Covid-19 morre em Marília

Segundo a Prefeitura, a vítima de 49 anos morava na zona norte da cidade. Ele estaria acamado por ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC), considerado pela Vigilância Epidemiológica do município uma comorbidade.

O homem não teria viajado para o exterior e nem tido contato com pessoas com suspeita da doença, conforme o município. Foram colhidas amostras laboratoriais para investigar se a morte foi decorrente do coronavírus.