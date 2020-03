Posto Educacional Emergencial começa a atender filhos de servidores da Saúde, Segurança e Assistência Social

Posto atenderá de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, no período de 23 de março a 30 de abril

da Prefeitura de Botucatu

Começou a funcionar nesta segunda-feira, 23, no CEI Claudeval Luciano da Silva, no centro, o Posto de Atendimento Educacional Emergencial, direcionado a alunos de zero a três anos, filhos de servidores das Secretarias de Saúde, Segurança e Assistência Social, devidamente matriculados na Rede Municipal de Ensino.

De acordo com o decreto nº 11.941, de 18 de março de 2020, o posto atenderá de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, no período de 23 de março a 30 de abril de 2020.

“Foi criada uma estrutura pela Secretaria de Educação para não desassistir aqueles servidores que cuidarão de nós e daqueles que de nós necessitarem. Por isso criamos um posto de atendimento educacional emergencial para atendimento de crianças de 0 a 3 anos filhos de funcionários e servidores municipais da área da Saúde, Segurança e também da Assistência Social. É uma maneira de darmos tranquilidade a mais e de cooperarmos com aqueles servidores que estarão na linha de frente neste momento”, explica Valdir Paixão, Secretário Municipal de Saúde.