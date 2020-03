Postos de Atendimento ao Trabalhador estarão fechados ao público

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), geridos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, estarão fechados para atendimento presencial a partir de hoje, segunda-feira (23). Em Botucatu, o PAT está localizado na Rua Dr. Cardoso de Almeida, 1001, na Casa do Cidadão.

Os serviços de pedido de seguro-desemprego, Carteira de Trabalho e Previdência Social e de intermediação de mão de obra seguirão disponíveis por meio do site www.gov.br/trabalho e dos aplicativos SINE Fácil e CTPS Digital.

Em caso de dúvidas, problemas com o uso das ferramentas digitais, ou necessidade de quaisquer informações, o contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deverá ser realizado por intermédio do e-mail suporte.sd@sde.sp.gov.br