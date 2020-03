Prefeito de Anhembi decreta emergência e quarentena

Entre as medidas está suspensão das aulas, paralisação dos trabalhos da Prefeitura

da Prefeitura de Anhembi

O prefeito Miguel Machado decretou neste domingo, em reunião extraordinária realizada no gabinete junto a profissionais da Saúde, o Sargento Gabriel e parte da sua equipe, estado de Emergência e Quarentena por tempo indeterminado no município por conta do perigo do novo Coronavírus.

Na prática, o estado de Emergência facilita a ação da administração no gerenciamento da crise causada pela ameaça do vírus na compra de materiais, insumos e outras práticas sem burocracia.

Já o estado de Quarentena, obriga comércios não essenciais a fecharem as portas a fim de evitar ao máximo a circulação de pessoas nas ruas. Podem ficar abertos padarias, supermercados, mercearias e farmácias. Agropecuárias estão trabalhando de forma limitada.

Nesta segunda-feira, o prefeito definiu também a suspensão dos trabalhos presenciais dos funcionários da Prefeitura. Todos eles irão trabalhar de modo remoto. Ou seja, de suas casas. Nenhum serviço vital será afetado. O decreto acompanha a determinação do governo estadual que estabeleceu quarentena de 24 de março a 07 de abril podendo ser prorrogado conforme a necessidade.

“Infelizmente são medidas mais duras que temos que tomar para conter a contaminação das pessoas. É um momento difícil que nosso país atravessa. Esperamos que passe o mais breve possível para retomarmos nossas vidas normais. Tudo depende da colaboração de cada um de nós, evitem as ruas, evitem aglomerações”, comentou o prefeito.

Ao longo da semana, líderes religiosos, equipe da Saúde e comerciantes se reuniram no gabinete para definir estratégias de enfrentamento ao novo vírus. Em sua rede social, o chefe do Executivo respondeu ainda aos que pediram o fechamento das estradas. “Com a Medida Provisória do Governo Federal nenhuma prefeitura ou Estado está autorizado a fechar nenhuma entrada, essa prerrogativa fica a cargo da presidência”, disse.

Outras medidas

Miguel Machado já havia suspendido as aulas das escolas municipais, determinado novas diretrizes da saúde com atendimento apenas de casos emergenciais, a antecipação da entrega da UBS (Unidade Básica de Saúde) de Piramboia, que passou por uma obra de remodelação e a inauguração do Posto de Saúde de Anhembi, prevista para os próximos meses. O prefeito anunciou também o adiantamento da primeira parcela do 13º dos servidores para amenizar os impactos econômicos da crise e de possíveis gastos excessivos de cada um.