Você sabe quais foram os maiores prêmios da loteria brasileira?

Se tem uma coisa que enche os olhos de qualquer apostador da loteria brasileira é prêmio gigante. Todas as modalidades lotéricas disponíveis no país já tiveram um sorteio especial em que os ganhadores receberam uma bolada descomunal e mudaram suas vidas e a de suas famílias para sempre.

Engana-se quem pensa que apenas a Megasena entregue quantias absurdas de dinheiro. Muitas outras loterias também já distribuíram valores que fica até difícil conseguir mensurar o que significa, na vida real. Duvida? Dá só uma olhadinha na lista abaixo e mate a sua curiosidade.

A Mega, realmente, é aquela que tem a maior quantidade de prêmios acumulados. Os 3 maiores valores já pagos pela loteria no Brasil pertencem ao seu sorteio especial, a cobiçada Mega da Virada. Todos eles passaram das 3 centenas de milhões de reais.

Foram exatamente:

1 – R$306.718.743,68 – Em 2017

2 – R$304.213.838,64 – Em 2019

3 – R$302.536.382,72 – Em 2018

Os 3 valores foram divididos entre apostadores de vários estados da federação. Mas o que surpreende mesmo são os maiores valores pagos a um único jogador. Olha só os 3 primeiros:

1 – R$289.420.865,00 – Concurso 2150, de 2019. Pernambuco.

2 – R$205.329.753,89 – Concurso 1764, de 2015. Brasília.

3 – R$124.209.628,25 – Concurso 2061, de 2019. São Paulo.

Esse pessoal realmente ficou rico, sem discussão! Mas teve sortudos em outras modalidades também! O maior prêmio da Quina foi o concurso 4114, de 2016. 8 bilhetes acertaram os 5 números sorteados, 6 de São Paulo, 1 do Mato Grosso e o outro do Rio de Janeiro. Dividiram 143 milhões de reais, ao todo.

O segundo maior pagou R$ 139 milhões, e o terceiro 129 milhões nos anos de 2017 e 2015, respectivamente. É muito dinheiro! E a Lotofácil, ano passado, entregou quase 100 milhões, em seu sorteio especial de setembro. A Lotofácil de Independência pagou R$ 99.487. 428,15 a 33 ganhadores, com cada um deles recebendo quase 3 milhões.

A Lotomania pagou 41 milhões a 2 apostadores, em 2013, mas sortudo mesmo foi o único apostador que levou 37 milhões sozinho pro Maranhão, em 2014. Isso é que é ter sorte! E os valores meio que se repetiram na Timemania, loteria que ajuda times de futebol. O maior prêmio foi de R$ 32 milhões e ele foi entregue a só um ganhador.

Uma grande curiosidade, para aqueles que gostam de dicas para a loteria, a Timemania é a modalidade que mais entrega prêmios grandes a apenas 1 apostador. Os 6 maiores valores pagos por esta loteria foram para apenas 1 pessoa, todos eles acima dos 20 milhões de reais. Você já a jogou? Talvez, com este incentivo, a hora tenha chegado…

A Dupla Sena, prima pobre da Mega, também já entregou quantias superiores a 20 milhões de reais em diversas oportunidades. O maior prêmio foi de quase 27 milhões, em 2019, para apenas dois jogadores. A maior bolada individual também foi no ano passado, de R$ 25 milhões pra um goiano muito sortudo.

A mais nova modalidade lotérica disponibilizada no Brasil se chama Dia da Sorte. Em uma cartela com 31 dezenas, o jogador marca de 7 a 15 deles. Ganha quem acertar de 4 a 7 números sorteados. Os concursos correm as terças, quintas e sábados e o maior prêmio foi pago no ano passado, a só um apostador. Ele ficou quase 4 milhões de reais mais rico.

Tem dinheiro pra todos os bolsos, basta jogar e cruzar os dedos!