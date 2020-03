Botucatu: central telefônica contra coronavírus fez mais de 160 atendimentos em seu primeiro dia

Central foi criada no início dos preparativos para o controle da Covid-19 e consiste em cinco postos

por Flávio Fogueral

A Central Telefônica contra o Coronavírus, criada pela Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu, iniciou suas atividades na segunda-feira, 23 de março, e contabilizou mais de 160 atendimentos em seu primeiro dia de funcionamento. O local foi criado para prestar esclarecimentos e possíveis assistências à população quanto à Covid-19, doença originada pelo novo coronavírus.

Ao todo foram 164 ligações recebidas pelo número 3811-1519, para esclarecimentos acerca sintomas tanto da Covid-19 ou da gripe. Desse total, 41 pessoas entraram em contato por apresentarem sintomas referentes à influenza (gripe) e 61 receberam orientações sobre o coronavírus.

Seguindo protocolos recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde, as equipes da central recomendaram ainda que nove pessoas procurassem assistência médica em Unidade Básica de Saúde (UBS) e que seis botucatuenses fossem ao Pronto Socorro Adulto ou Infantil. Duas pessoas receberam visita domiciliar de equipes médicas e 45 estão sob monitoramento.

A Central foi criada no início dos preparativos para o controle da Covid-19 e consiste em cinco postos com equipes compostas por profissionais de saúde que filtrarão os casos por meio de perguntas específicas. O atendimento telefônico ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 7 as 19 horas. Concomitantemente, 3 equipes compostas por médicos e enfermeiros estarão à postos para realizar o atendimento domiciliar de casos selecionados constatados como suspeitos. Essas equipes atuarão de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8 às 17 horas.

Aos finais de semana e feriados, um médico e enfermeiros atenderão também pacientes no Espaço Saúde (Avenida Santana, 353 – Centro) das 7 as 19 horas.