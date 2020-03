Fazenda Lageado será fechada ao público por tempo indeterminado

A medida pode ser revista a qualquer momento

por Flávio Fogueral

Um dos principais pontos turísticos e de lazer de Botucatu, a Fazenda Experimental do Lageado, administrada pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, será fechada ao público por tempo indeterminado como forma de controlar a propagação de Covid-19, doença decorrente de coronavírus.

A medida passa a valer a partir desta quarta-feira, 25 de março, sendo que todas as portarias de acesso estarão fechadas ao público em geral. Somente pessoas autorizadas (docentes, alunos de graduação e pós-graduação e servidores técnico-administrativos) poderão entrar pela nova portaria, situada na Av. Universitária, 3780 – Altos do Paraíso, mediante identificação junto à equipe de vigilância da Fazenda Lageado.

Decisão da diretoria da FCA atende às determinações do Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, que trata da quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências complementares, bem como a outras recomendações de autoridades sanitárias em âmbito federal, estadual e municipal.

A medida pode ser revista a qualquer momento.