Hospital das Clínicas atende 7 pacientes com suspeitas de Covid-19

por Flávio Fogueral

Em atualização de seu boletim, o Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) informou na noite desta terça-feira, 24 de março, que sete pessoas estão sob monitoramento com sintomas característicos de Covid-19, originada por coronavírus. Todos aguardam confirmação laboratorial dos exames.

Entre os pacientes estão dois de Botucatu e mais cinco de outras cidades da região. O HCFMB ressalta que não há casos confirmados da doença.

Além disso, o hospital reforça que “em relação aos exames de COVID-19, estes são feitos pela Secretaria de Estado da Saúde via Instituto Adolfo Lutz, e conforme divulgado ontem, são direcionados para os testes de casos graves e de profissionais de saúde. O teste rápido (TR) ainda não está disponível pelo SUS e também não se aplica nesse primeiro momento para o HC, já que só podem ser usados a partir do 5º/7º dia em que o paciente apresentar sintomas”.

Notícias veiculadas relacionam David Uip ao hospital

No boletim, o serviço de saúde reforça que “o infectologista Dr. David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em SP, não esteve no HCFMB neste ano”. Isso se deve a informação veiculadas, principalmente por redes sociais, de que o médico (que teve confirmada a Covid-19), esteve na última semana em visita à unidade de saúde. “O Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi, não teve contato com o Dr. Davi Uip nem com ninguém de sua comitiva nos últimos dias”, finaliza a nota emitida.