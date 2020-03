Prefeito determina fechamento dos acessos a Botucatu

Duas ruas na Cohab 1 serão fechadas totalmente e demais acessos terão barreiras monitoradas

por Flávio Fogueral

Por meio de decreto, o prefeito Mário Pardini determinou o fechamento dos acessos ao município a partir desta quarta-feira, 24 de março. A medida visa conter o fluxo de pessoas oriundas de outros municípios e é mais um esforço para evitar o contágio de Covid-19, nova doença provocada por coronavírus.

A partir das 6 horas serão fechadas com tubo de concreto as passagens de veículos na Avenida Jayme de Almeida Pinto e Francisco Arias (Sesi). Já as entradas da Cidade pela Avenida José Pedretti Neto, Avenida Itália, Rua Campos Salles (acesso a Vital Brasil), Avenida Conde Serra Negra e Avenida Dante Delmanto terão barreiras móveis e monitoradas de forma permanente pelas Forças de Segurança. Nestes locais ocorrerão aferição de temperatura das pessoas.

Em caso de febre, as mesmas serão direcionadas aos serviços de saúde do município. Ainda segundo o decreto, quem tiver temperatura acima de 37,8 graus assinará um termo de responsabilidade de que siga imediatamente para o chamado isolamento social.

Para ler o decreto, clique aqui.

Desde a sexta-feira passada, 20 de março, ocorriam bloqueios nas principais vias de acesso ao município, mas de maneira informativa, principalmente a veículos de outros municípios. Ocorriam medições de temperaturas das pessoas, que preenchiam um cadastro.