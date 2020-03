Transporte Coletivo atuará com escala de domingo a partir desta quarta-feira, 25

Tabela de horários e itinerários do transporte coletivo está disponível no portal da Semutran

da Prefeitura de Botucatu

Devido à baixa no fluxo de pessoas com o fechamento de escolas, comércio e outros estabelecimentos, as linhas do transporte coletivo atuarão em escala de domingo a partir desta quarta-feira, 25.

A tabela de itinerários normalmente realizada aos domingos será realizada diariamente, com a possibilidade de veículos atuando como reforço nas linhas que atendem o campus da Unesp, em Rubião Júnior.

A tabela de horários e itinerários do transporte coletivo está disponível no portal da Semutran (semutran.botucatu.sp.gov.br/linhas.html).

A resolução que altera os horários também pode ser consultada no link http://semutran.botucatu.sp.gov.br/resolucao.html