Botucatu: Hospital das Clínicas descarta morte de criança de 6 meses por coronavírus; há 11 pacientes com suspeita de Covid-19

No total de casos, quatro são de Botucatu e sete de outras cidades da região

por Flávio Fogueral

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina (HCFMB), unidade de referência na assistência aos casos de Covid-19 na região, confirmou nesta quarta-feira, 25 de março, que a morte de uma criança de 6 meses não ocorreu devido à nova doença provocada por coronavírus.

Segundo a unidade, a morte ocorreu na manhã de hoje, sendo que a criança- natural de Botucatu, estava internada na UTI Pediátrica do hospital há dois dias, com ” com quadro clínico e radiológico compatível com pneumonia bacteriana”. Como o óbito veio a se tratar de uma insuficiência respiratória aguda, foram colhidos exames para a suspeita da Covid-19 ” sendo uma amostra encaminhada para São Paulo e outra permaneceu no HCFMB, para realização de exame diagnóstico em caráter inicial, que deu resultado”.

Quanto aos casos suspeitos em análise para Covid-19, o HCFMB reforça que há onze pacientes internados, sendo quatro de Botucatu e sete da região.