Hospital das Clínicas de Botucatu pede doação de materiais para combate ao coronavírus

Unidade de saúde referência regional para o tratamento da Covid-19 (doença relacionada ao coronavírus), o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) inciou campanha de arrecadação de materiais e dinheiro para auxiliar suas equipes e manter os serviços prestados.

A iniciativa foi criada por servidores do próprio hospital e não tem relação com os repasses oriundos do governo do Estado e do Sistema Único de Saúde (SUS). Campanha tem o aval da superintendência do hospital.

O HCFMB está recebendo doações dos seguintes materiais:

– máscara tripla

– máscara N95

– avental gramatura mínima 30 TNT descartável

– luva de procedimento e luva estéril

– TNT gramatura mínima 30

Para atender as especificações de segurança aos profissionais da saúde, os produtos devem ser de fabricantes especializados, exceto o TNT que tem como exigência ser da cor branca ou azul e gramatura acima de 30. O TNT está sendo solicitado para algumas costureiras da cidade, que em um gesto voluntário e de solidariedade, se prontificaram a produzir aventais descartáveis para o Hospital.

As doações devem ser entregues na Central de Distribuição do HCFMB, localizada ao lado da Reabilitação.

Para quem preferir fazer uma doação em dinheiro, o HCFMB, através da campanha Ilumina HC, aceitará doações realizadas somente por transação bancária na seguinte conta:

Banco Santander

Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar

CNPJ: 46.230.439/0001-01

Banco 033

AG: 0039

C/C: 13008626-8

Para mais informações sobre a campanha, entre em contato no telefone (14) 99136-5696, falar com Guto Albano.