Irizar determina férias coletivas para conter o contágio de coronavírus

Empresa também adiantará a primeira parcela do 13º aos colaboradores que venham a precisar

por Flávio Fogueral

Por meio de comunicado enviado a seus colaboradores, a fábrica de Botucatu da Irizar Brasil determinou férias coletivas até 15 de abril. A medida objetiva minimizar os impactos da pandemia de Covid-19, doença decorrente de coronavírus.

Pelo cronograma estabelecido, os funcionários prosseguirão suas atividades normais até sexta-feira,, 27 de março. Já na segunda e terça-feira, 30 e 31 de março, os mesmos estão dispensados do trabalho por “motivo de compensação de dias de trabalho, que serão definidos futuramente”. Colaboradores do setor administrativo já trabalham em sistema remoto (home office). Já na quarta-feira, 1º de abril, todos os contratados da empresa entram em férias coletivas.

Os colaboradores que necessitam do adiantamento da primeira parcela do 13º salário poderão solicitar no setor de Recursos Humanos.

Confira a nota na íntegra:

Em decorrência do avanço da disseminação do Novo Coronavírus no Brasil e no mundo, e tendo como objetivo primordial o resguardo da saúde de todos os colaboradores, familiares, clientes e sociedade local, a Irizar Brasil comunica que todos os funcionários manterão seus expedientes normais na fábrica até a próxima sexta-feira (27) (com exceção de alguns funcionários dos setores administrativos, que já se encontram em sistema de trabalho home office). Para tanto, todos os cuidados preventivos e de segurança continuarão sendo tomados.

Na segunda e terça-feira, 30 e 31 de março, todos os funcionários estarão em casa por motivo de compensação de dias de trabalho, que serão definidos futuramente. A partir de quarta-feira (01) todos os colaboradores entrarão em período de férias coletivas de 14 dias.

Desta forma, o retorno das atividades na empresa está previsto para o dia 15 de abril, quando novas medidas poderão ser discutidas em virtude da situação conjuntural do Novo Coronavírus no país.

A Irizar Brasil comunica ainda que os colaboradores que necessitarem do adiantamento da primeira parcela do 13º salário, poderão solicita-lo diretamente no setor de Recursos Humanos a partir de hoje (25).

Durante o período de recesso a empresa incentiva todos os colaboradores a ficarem em casa, protegendo a si próprios e seus familiares, e se coloca à disposição caso algum colaborador necessite de qualquer auxílio relacionado à saúde.

Com a transparência característica de todas as empresas do Grupo Irizar, somada à colaboração de todos os funcionários, bem como à confiança e entendimento dos clientes, a Irizar reitera a certeza de que sairemos ainda mais fortalecidos desta situação e que em brevidade poderemos retomar nossas rotinas normais.