Botucatu confirma primeiro caso de Coronavírus

por Flávio Fogueral

O Hospital das Clínicas de Botucatu confirmou na noite desta quinta-feira, 26 de março, que uma paciente em monitoramento para Covid-19- doença respiratória aguda por coronavírus- teve piora em seu quadro clínico. Testes iniciais desenvolvidos pelo hospital indicaram para a compatibilidade com a patologia.

A paciente está internada há dois dias com quadro clínico e radiológico compatível com COVID-19. Frente à piora de seu quadro clínico, foi transferida para a UTI do HC, onde encontra-se sob ventilação mecânica. O hospital realizou os testes por um modelo de teste desenvolvido pela unidade e que deve ter a confirmação do Instituto Adolfo Lutz.

O município prossegue monitorando mais nove casos suspeitos de Covid-19, sendo mais dois de Botucatu e outros sete de cidades da região.

Confira a confirmação dada pelo secretário da Saúde, André Spadaro

“A paciente apresenta comorbidades significativas e foi a São Paulo e teve contato com pessoas assintomáticas da doença. A probabilidade é que o caso seja confirmado pelo Adolfo Lutz”, explicou o secretário municipal de Saúde, André Spadaro.

“Precisamos ter serenidade e questionamento sobre as medidas adotadas, mas infelizmente elas se mostram acertadas. Todas as medidas que são adotadas em Botucatu estão ancoradas pela opinião de um grupo representativo na área. Não existe a possibilidade de se recuar das medidas adotadas, sob o risco da situação sair do controle em Botucatu. Friso a importância do isolamento social. Apenas sair de casa aquelas pessoas que desempenham papel social que não podem ser substituídas”, ressaltou o secretário.

A confirmação também foi dada pelo prefeito Mário Pardini em sua página oficial

Confira a nota emitida pelo Hospital das Clínicas: