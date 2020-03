Botucatu receberá mais de R$ 1 milhão de repasse estadual para combater a Covid-19

Repasse será destinado à construção de um centro de triagem para casos suspeitos à Covid-19

por Flávio Fogueral (com informações do governo do Estado)

O governador do Estado, João Dória (PSDB) anunciou nesta quinta-feira, 26 de março, repasse emergencial de R$ 218 milhões a 80 municípios com mais de 100 mil habitantes. A medida visa proporcionar reforço financeiro para o combate à Covid-19, doença respiratória aguda causada por coronavírus.

Tais valores serão destinados para a instalação de centros de referência e hospitais de campanha. No entanto, haverá escalonamento dos valores a serem repassados às Cidades. O montante é superior ao estabelecido nos repasses do Sistema Único de Saúde (SUS), que é de R$ 4 por habitante.

Pelo anunciado por Dória, 55 cidades com população entre 100 mil e 300 mil pessoas receberão R$ 8 por habitante. Neste contexto está Botucatu que será a única Cidade na microrregião a contar com este reforço em seu caixa. Com população projetada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 144.820, o município receberá R$ 1.158.560.

O repasse será destinado à construção de um centro de triagem para casos suspeitos à Covid-19. O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marcos Vinholi conversará com os prefeitos para explicar a destinação dos valores.

Botucatu, neste contexto, possui o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), autarquia ligada diretamente à Secretaria de Estado da Saúde, como centro referenciado na assistência e monitoramento de casos suspeitos à Covid-19. Procurada, a Prefeitura de Botucatu ressaltou que aguarda a oficialização do recurso.

Segundo o governador, o critério preponderante para a escolha dos repasses é que estes municípios concentram unidades hospitalares e que já são pólos em saúde pública. “Estas cidades foram escolhidas para ser referência médica e hospitalar”, disse Doria. ” Governo de São Paulo fundamenta todas as suas ações em informações científicas no plano da saúde e técnicas no âmbito da economia”, acrescentou o governador.

Bauru receberá R$ 3.742.720 para a construção de um hospital de campanha. Jaú terá R$ 1.188.648, que deverá ser usado exclusivamente na estruturação de um centro de triagem.

Demais municípios

O escalonamento de repasse aos municípios ainda contempla valores de R$ 10 e R$12. Nas 16 cidades com população entre 300 mil e 500 mil pessoas, o valor de referência sobe para R$ 10 por habitante. Todas terão que construir hospitais de campanha com leitos de enfermaria, além de espaços de isolamento e assistência social para pacientes que vivem em moradias precárias. O montante total para esses municípios será de R$ 61,4 milhões.

Nas nove cidades paulistas com mais de 500 mil habitantes, o valor de referência sobe para R$ 12 por pessoa. O repasse também será usado para erguer ao menos um hospital de campanha de maior porte em cada cidade, além do atendimento social a pacientes em situação de vulnerabilidade.

Exceto a capital, que terá repasse anunciado nesta sexta, os demais oito municípios com mais de 500 mil habitantes somam população total de 6,8 milhões de pessoas e irão receber R$ 82,6 milhões para as ações imediatas de combate ao coronavírus.