Coronavírus: São Manuel faz higienização nos principais pontos da Cidade

Higienização que está sendo feita com uso de máquinas costais e pulverizadoras

da Prefeitura de São Manuel

A Sabesp, empresa concessionária de água que presta serviço à população do Município de São Manuel, em conjunto com servidores municipais da Vigilância Sanitária e Diretoria de Gestão e Serviços, trabalham na desinfecção de vários pontos da cidade, que normalmente recebem um maior fluxo de pessoas.

Essa higienização que está sendo feita com uso de máquinas costais e pulverizadoras com o auxílio de caminhões pipas, é feita com hipoclorito ativo e serve para combater o coronavirus.

A desinfecção foi iniciada na última terça-feira, pelo pátio do hospital Casa Pia São Vicente de Paulo e se estendeu as Unidades de Saúde, CSII (Postão), Dr. Raphael Lhamas Franco e Padre Antonio Puton, nas Cohabs I e II.

Na noite da última quarta-feira, 25, a desinfecção foi feita defronte as agências bancárias no centro da cidade, no jardim público, na avenida José Horácio Mellão, imediações do conjunto poliesportivo, parte da região central do comércio nas ruas XV de Novembro e Batista Martins.

Nesta quinta-feira, 26, logo mais à noite serão desinfetadas as imediações do supermercado Dia, drogaria Drogal, praça do Santuário de Santa Teresinha, supermercado Jau Serve, Estação Rodoviária, farmácia Nova Brasil, calçadão da Tarcilio Baroni, desde a ponte da Conquista até o distrito de Aparecida de São Manuel, avenida Lídia Monteiro de Almeida até o portal e imediações do santuário do distrito de Aparecida de São Manuel e avenida Luís Fittipaldi, na vila São Geraldo.