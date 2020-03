Hospital das Clínicas de Botucatu analisa 9 casos suspeitos de coronavírus

Segundo o serviço de saúde, dos nove suspeitos, seis são provenientes de Botucatu

da Redação

O Hospital das Clínicas de Botuctau (HCFMB) possui nove pessoas em monitoramento com suspeita de Covid-19, doença respiratória aguda causada por coronavírus. Os números foram divulgados no início da noite desta quinta-feira, 26 de março. No entanto, não há nenhum caso confirmado.

Segundo o serviço de saúde, dos nove suspeitos, seis são provenientes de Botucatu e três de outras cidades da região. Além disso, quatro pacientes que estavam internados e sob monitoramento receberam alta hospitalar.

Campanha de arrecadação

Em nota, o HCFMB reiterou que a campanha “Sem luta, não há vitória – precisamos de você” foi lançada com o intuito de arrecadar materiais essenciais para profissionais da saúde que estão 24 horas na linha de frente do HC no combate ao coronavírus.

O hospital frisa que “não há falta de material no HCFMB neste momento. A iniciativa foi pensada para que, futuramente, não falte nada para os profissionais que estão atuando em nosso Hospital. A ideia faz parte de um conjunto de pessoas preocupadas, dedicadas e comprometidas com esta luta, que se prontificaram a ajudar mediante as projeções futuras do COVID-19 no HC.”