São Manuel ativa pronto atendimento para pacientes com infecções respiratórias

Hospital local terá 5 leitos, para abrigar possíveis casos de isolamento de pessoas contagiadas pelo Coronavírus

da Prefeitura de São Manuel

A Prefeitura Municipal através da Diretoria de Saúde abriu no dia de hoje, 26, o Pronto Atendimento para pacientes com infecções respiratórias, no hospital da Casa Pia São Vicente de Paulo. O novo PA está funcionando nas dependências que abrigava o antigo pronto socorro.

O atendimento é feito por uma equipe composta por médico, enfermeira, recepcionista, segurança; ou seja, uma equipe completa que irá atender as demandas encaminhadas pelo Pronto Socorro e através do telefone exclusivo 9.9740-8628, que atende a população, para esclarecer dúvidas e realizar encaminhamentos, se necessários, para os casos de Coronavírus.