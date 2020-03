São Manuel disponibiliza segunda via do IPTU para impressão

A Administração Municipal através da Diretoria de Finanças informa a população que está liberado para impressão a 2ª. via do IPTU e ISSQN 2020, no site da Prefeitura de São Manuel. (www.saomanuel.sp.gov.br)

Para imprimir siga os seguintes passos:

Entre no campo “EMPRESA” -SERVIÇOS On-line- segunda via de IPTU/ISS

Taxas ou IPTU Digital.

Para maiores informações e esclarecimentos o contribuinte pode entrar em contato com o Setor de Tributação, pelo telefone 3812-4400, ramal 4423.