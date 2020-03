Caio Induscar antecipa feriados e amplia medidas preventivas para combater coronavírus

Os mais de 5 mil colaboradores do grupo estarão em isolamento social nos dias 30 e 31 de março

por Flávio Fogueral

Uma das principais empregadoras de Botucatu, a Caio Induscar atualizou suas medidas preventivas ao enfrentamento da Covid-19, doença respiratória aguda provocada por coronavírus. O grupo antecipará os feriados para compensação de dias parados e terá escalas para a conclusão de pedidos.

Com isso, os mais de 5 mil colaboradores do grupo estarão em isolamento social nos dias 30 e 31 de março, antecipando dessa maneira os feriados de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e de Finados (2 de novembro). Outro ponto é que boa parte dos funcionários dos setores administrativos têm desempenhado suas funções à distância, por meio de home office.

A fábrica ressalta que nos dias 30 e 31 de março, um grupo composto por 200 colaboradores trabalhará na fábrica para a conclusão de ônibus e, com isso, honrar os contratos já assinados meses antes da pandemia. Os trabalhadores que estão escalados já estão sendo avisados pelos coordenadores de área.

“Durante a permanência desses colaboradores no local, serão tomados todos os cuidados relativos ao transporte e à alimentação, bem como a higienização das áreas fabris que serão utilizadas. Todos foram conscientizados por campanhas internas e comunicados da empresa nas redes sociais, a tomarem também os devidos cuidados de higiene e afastamento, evitando aglomerações”, salienta nota enviada pela fábrica.

Quanto às demais atividades para o mês de abril, estes pontos ainda serão decididos pela direção da empresa.

Diretoria Grupo Caio Induscar