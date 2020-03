Coronavírus: Prefeitura reorganiza bloqueios e libera acesso à Cohab 1

Acesso à Cohab 1 foi reaberto, mas terá a instalação de um ponto de bloqueio móvel

por Flávio Fogueral

Instituídos nesta semana como forma de prevenção à propagação da Covid-19, doença respiratória aguda causada por coronavírus, os bloqueios nos principais acessos a Botucatu passam por modificação de logística. A medida foi adotada após a confirmação do primeiro caso da doença no município.

Alguns pontos como as avenidas José Pedretti Neto (acesso à Castelinho), Deputado Dante Delmanto, Conde de Serra Negra (acesso à vicinal Alcides Soares), Itália e na Rua Campos Salles, prosseguirão com os bloqueios móveis com aferição de temperatura e recomendações a quem trafega por tais vias. No entanto, haverá a redistribuição do efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM) para outros pontos.

Antes fechada totalmente para a circulação de veículos, o bloqueio na Avenida Jaime de Almeida Pinto, na Cohab 1, será transformado em ponto móvel do bloqueio. As barreiras físicas foram retiradas a fim de permitir o acesso à Rodovia Marechal Rondon e bairros adjacentes. No entanto, a Rua Francisco Arias, próximo ao Sesi, continuará impedido.

Segundo a Prefeitura, a mudança ocorre devido a readequação da logística e recursos humanos existentes. As medidas poderão ser revistas no decorrer dos dias.

Primeiro caso confirmado em Botucatu

O primeiro caso de Covid-19 foi confirmado na noite de quinta-feira, 26 de março, pelo secretário municipal de Saúde, André Spadaro. Trata-se de uma mulher na faixa dos 60 anos, que teria apresentado os sintomas após uma viagem a São Paulo, epicentro da doença no país. Ela estava internada há dois dias no Hospital das Clínicas de Botucatu quando apresentou piora no quadro clínico, tendo insuficiência respiratória, sendo transferida para a UTI.

Exames feitos pelo hospital tendo por base recomendações da Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde apontaram a presença do vírus SARS-Cov2, responsável pela doença. O Instituto Adolfo Lutz deve ratificar o resultado nas próximas horas.