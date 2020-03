Hospital das Clínicas de Botucatu monitora familiares de paciente que teve Covid-19 confirmada

A paciente encontra-se internada na Unidade de Terapia Intensiva sob ventilação mecânica

por Flávio Fogueral

O Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) intensificou o monitoramento nos familiares da paciente que teve confirmada a Covid-19 na noite de última quinta-feira, 27 de março. Segundo boletim emitido pela unidade, as pessoas que tiveram contato com a mulher estão em isolamento domiciliar, recebendo orientações e cuidados necessários.

Ainda sobre o quadro de saúde da paciente, uma mulher na faixa de 60 anos e que apresentou agravamento do quadro de saúde, a mesma encontra-se internada na Unidade de Terapia Intensiva sob ventilação mecânica. Segundo o hospital, seu quadro clínico é “considerado grave, porém estável.”

Para a confirmação da presença do vírus SARS-Cov2 no organismo da paciente, o HCFMB utilizou um exame desenvolvido pelo Laboratório de Biologia Molecular do Hemocentro, seguindo os protocolos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde. Neste exame são utilizadas amostras de swab (cotonete estéril) nasal e oral para a detecção do organismo patogênico.

“Neste momento, estamos aguardando a validação e credenciamento do laboratório junto ao Adolfo Lutz. Assim que esta validação for concluída, os testes serão realizados em pacientes internados no HCFMB, para apoiar a assistência neste momento tão complicado vivido atualmente”, frisou o comunicado do hospital.

Quanto aos casos suspeitos, o último balanço divulgado nesta sexta-feria, 27 de março, aponta que há 11 casos suspeitos (4 de Botucatu e 7 da região), que aguardam confirmação dos exames.