Lotérica do Shopping reabre, mas com horário especial de atendimento

As demais operações como lojas e cinema estão suspensas até expirar o decreto municipal

da Redação

Mesmo com as demais operações suspensas, o Shopping Botucatu terá a reabertura da casa lotérica instalada no empreendimento. Medida vem a atender decreto presidencial que incluiu o serviço como essencial durante a pandemia de Covid-19.

Sendo assim, o estabelecimento terá o seguinte horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 17h. Domingo permanecerá fechada.

As demais operações como lojas e cinema estão suspensas até expirar o decreto municipal que determina o fechamento do comércio não essencial, no dia 30 de abril. Já algumas empresas da praça de alimentação trabalham com sistema de entregas em domicílio.