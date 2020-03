Moradora de Arandu é transferida para o HC de Botucatu com suspeita de coronavírus

A mulher, de 55 anos está hospitalizada e teve contato anterior com outros 23 moradores

do Leia Notícias

O Secretário Municipal de Saúde da Arandu, Daniel Faria, emitiu uma nota oficial informando que uma munícipe foi transferida para o Hospital das Clínicas de Botucatu, com suspeita de Covid-19.

De acordo com ele, a mulher, de 55 anos, hipertensa e diabética, está hospitalizada, com quadro estável. Ela teve contato com outros 23 moradores de Arandu e grande parte deste grupo apresenta quadro gripal. Essas pessoas estão em isolamento domiciliar.

Abaixo a nota da Prefeitura de Arandu:

Na madrugada deste dia 27/03/2020, foi transferido para Unesp Botucatu um de nossos munícipes, uma senhora de 55 anos, hipertensa, diabética, com SUSPEITA de ter contraído Covid-19 em um evento realizado no último dia 15/03. Por terem tido contato direto com a SUSPEITA outros 23 aranduenses estão isolados em suas residências sendo acompanhados pela secretaria de Saúde. Destes 23 , vários estão com quadro GRIPAL e por este motivo devem permanecer em ISOLAMENTO DOMICILIAR. Sobre esta munícipe hospitalizada a última informação obtida é de que a mesma se encontra com seu quadro estável e aguardando resultados dos exames.

Secretário Municipal da Saúde de Arandu: Daniel Faria