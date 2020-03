São Manuel: vacinação contra gripe será em frente ao Ginásio de Esportes

A vacinação que está sendo feita casa a casa foi iniciada no último dia 26

da Prefeitura de São Manuel

A Diretoria Municipal de Saúde informa as pessoas idosas com 60 ou mais anos de idade que estará realizando neste sábado, 28, a vacinação ¨drive thru¨(dentro do carro), em frente ao ginásio poliesportivo das 9 às 12 horas.

Somente pessoas de dentro do carro e que não deverá ter mais que duas pessoas (motorista e passageiro, somente!), irão poder ser vacinadas.