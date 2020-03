Botucatu: HC investiga se morte de mulher de 80 anos ocorreu devido à Covid-19

A paciente é uma mulher de 80 anos, que deu entrada na unidade de saúde, procedente do município

Por Flávio Fogueral. Com informações do HCFMB

Um caso de óbito na tarde deste sábado, 28 de março, está sob análise pelo Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) para Covid-19. A paciente é uma mulher de 80 anos, que deu entrada na unidade de saúde, procedente do município, apresentando sintomas característicos da doença.

A mesma deu entrada na sexta-feira, 27 de março, com quadro de insuficiência respiratória aguda grave. Passou os cuidados médicos, mas teve piora no quadro vindo a óbito entre 16 e 16h30, segundo boletim do próprio Hospital das Clínicas. A unidade aguarda o exame confirmatório e seus familiares e pessoas que mantiveram contato estão sob monitoramento.

O HCFMB informou também que a paciente que apresentou teste para COVID-19 realizado no próprio hospital com resultado positivo continua internada na UTI, sob ventilação mecânica. Seu estado é considerado grave, porém estável. Além dela, mais 11 pessoas continuam sendo atendidas como suspeitas da doença.

Fakenews

O áudio que circula pelo whatsapp informando que um homem morreu de COVID-19 no HCFMB e que o hospital conta com seis casos positivos de COVID-19 não é verdadeiro e a pessoa que disseminou não é funcionário do HCFMB.

Informações oficiais em nossos canais de comunicação e nos canais da Prefeitura Municipal de Botucatu. Não compartilhe fakenews.