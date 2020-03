Coronavírus: concessionária promove ações junto a caminhoneiros em Botucatu

Caminhoneiros que passarem pela região e usar o posto poderão se higienizar com banho e receberão marmitex

da Assessoria

A Rodovias do Tietê, concessionária para a gestão e administração das rodovias da região, iniciou uma parceria com o posto Pontal da Serra localizados no município de Botucatu SP 300 km 240.

Os caminhoneiros que passarem pela região e usar o posto poderão se higienizar com banho e receberão marmitex, para isso basta apresentar o cupom do pedágio da Rodovias do Tietê ou, se tiver passado por uma de nossas pistas automáticas, informar os dados do veículo e horário da passagem.

Além disso, uma ambulância da Concessionária ficará no local para prestar atendimento aos caminhoneiros, com orientações sobre a prevenção ao COVID-19, medição de temperatura e esclarecimentos de dúvidas.