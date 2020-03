Morre o padre Orestes após acidente doméstico

Pároco sofreu uma queda de um andaime, de quase 4 metros

Da Redação com Leia Notícias. Foto: Edson Júnior

Botucatu está em luto, faleceu neste sábado, 28, o Padre Orestes Gomes Filho, aos 64 anos. Ele sofreu um acidente no início desta tarde, em uma residência do seu irmão, no bairro de Piapara, zona rural da cidade.

Segundo informações, ele sofreu uma queda de um andaime, de quase 4 metros, e bateu a cabeça no chão. Ele foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros ao HC, mas não resistiu.

O prefeito de Botucatu, Mário Pardini lamentou a morte do religioso e decretará luto oficial. “Em dias tão difíceis que temos enfrentado, perder um símbolo de fé em nossa Cidade nos machuca bastante. Ficam eternamente em nossos corações a alegria, o aprendizado e o legado deixados pelo padre amigo”, salientou o chefe do Executivo.

Padre Orestes construiu sua jornada sacerdotal junto à comunidade

Orestes Gomes Filho, nasceu no dia 27 de março de 1956, na cidade de Bofete, no Bairro Três Barras. Filho de Orestes Gomes Pinheiro e Antonia Dias Pinheiro. Iniciou seus estudos primários na Escola Municipal do Bairro do Rio do Peixe, em Bofete. Cursou o Ginasial em Pardinho, e como morava no sítio, tinha que ir e voltar a pé todos os dias, caminhando, entre ida e volta, 16 km. Em 1976, as 20 anos de idade, sentindo sua vocação para o conhecimento espiritual, entrou para o Seminário Arquidiocesano de Botucatu, onde iniciou seus estudos para sua formação sacerdotal.

De 1976 a 1979, realizou o curso Colegial, juntamente com as matérias básicas do curso de Filosofia. Entre 1979 e 1982 cursou Filosofia em Aparecida do Norte. Em 1982 iniciou o curso de Teologia, sendo ordenado Diácono em 1985. Durante o curso de Teologia, praticava seu aprendizado na Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Vila Antártica.

Em 22 de dezembro de 1985, recebe sua ordenação sacerdotal através do Arcebispo Dom Vicente Marcheti Zioni.

Em janeiro de 1986 é designado para comandar a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Vila dos Lavradores, com a missão de preparar a Paróquia para a posse do Padre José Lorusso que chegava de Bauru.

Em 16 de fevereiro de 1986 foi empossado como Padre no Bairro Brabância em Avaré, onde deu continuidade na construção da Igreja de Nossa Senhora de Fátima que estava no início de suas obras.

Ficou nessa Paróquia por dez anos onde terminou a Igreja, construiu a Casa Paroquial, o Centro Comunitário e deixou também um legado de trabalho espiritual.

Nessa Paróquia de Avaré, começou a tradicional “Festa do Milho”, que atualmente completa 28 anos de sucesso absoluto na região. Na região de Avaré seu trabalho também atendia a Paróquia de São Pedro, Paróquia Nossa Senhora Boa Morte em Arandu e Paróquia de Águas de Santa Bárbara.

Em 1995, retorna a Botucatu, onde é designado Pároco da Catedral de Sant´Anna, função que exerceu com brilhantismo até dezembro de 2002. Deixou como legado a Festa e o Feriado de Sant´Anna.

Em fevereiro de 2003 é nomeado pelo Arcebispo Dom Aloysio José Leal Penna como Pároco da Paróquia de Nossa Senhora Menina da Vila Maria, onde implantou a Festa do Milho e outros eventos.

Em 22 de dezembro de 2010 ao completar seu “Jubileu de Prata Sacerdotal” – 25 anos de Sacerdócio, a Paróquia de Nossa Senhora Menina da Vila Maria, irmanada na fé invoca à “Sant`Anna”, Padroeira de nossa cidade que derrame suas bênçãos sobre o Padre Orestes para que o mesmo siga sua missão de evangelização e exemplos de trabalho que dignificam a Vila Maria e todos os lugares que tiveram o privilégio de contar com seu carisma e suas realizações.

Padre Orestes tinha 31 anos de Sacerdote e 43 como residente em Botucatu. Sempre conhecido pelo seu bom humor, afirma sempre que “Espera morrer com 114, sem pressa”. Recebeu, em 2014, o título de Cidadão Botucatuense, outorgado pela Câmara Municipal de Botucatu.