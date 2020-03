Prefeito morre vítima de coronavírus

da Agência Brasil

A primeira morte por infecção do novo coronavírus no estado do Piauí foi de um prefeito: Antônio Nonato Lima Gomes, de 57 anos, prefeito do município de São José do Divino, eleito pelo PT. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Piauí e pelo governador do estado, Wellington Dias.

Conhecido como Antônio Felícia, o prefeito faleceu na madrugada do dia 27. A confirmação da causa da morte veio após exame divulgado hoje (28) pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Piauí.

“Tudo aconteceu muito rapidamente. Imediatamente após ter tido os sintomas, ele se dirigiu ao hospital e infelizmente veio a óbito logo em seguida. É com muita tristeza [que comunico isso]. Antônio é do meu partido e é um amigo pessoal”, disse o governador Wellington Dias via redes sociais.

Segundo Dias, uma equipe de vigilância epidemiológica já se dirigiu à região para fazer mapeamento de todas as pessoas que tiveram contato com o prefeito.

“Vamos seguir todo protocolo da OMS [Organização Mundial da Saúde], do Ministério da Saúde e do nosso comitê de organização emergencial”, acrescentou ao pedir que todas pessoas que tiveram contato com o prefeito já deem início ao isolamento social.

De acordo com o governador, o Piauí já tem 11 casos confirmados de covid-19. E agora, uma morte.