Usina São Manoel doa álcool 70% para hospital e serviços de saúde

Empresa também cedeu um caminhão tanque carregado com hipoclorito de sódio

por Flávio Fogueral

A Usina São Manoel tem colaborado com os esforços de combate ao contágio da Covid-19 na região. A empresa realizou esta semana a doação de álcool 70% (o álcool em gel) para os serviços de saúde em São Manuel, além de entidades assistenciais e para as Polícias Civil e Militar.

A ação tem por objetivo difundir o uso da substância, recomendada para a higienização das mãos pelas suas propriedades bactericidas. Isso porque ocorre a desnaturação das proteínas do micro-organismo como é o caso do vírus SARS-Cov2, que causa a Covid-19.

Além desta disponibilização, a empresa cedeu um caminhão tanque carregado com hipoclorito de sódio, que tem sido utilizado nas ações de higienização de pontos com maior aglomeração de pessoas em São Manuel. Esta iniciativa é feita em parceria com a Sabesp e prefeitura local.

Fundada em 1949, a empresa produz atualmente cerca de 180 mil toneladas de açúcar, 160 milhões de litros de álcool e duas mil toneladas de levedura por ano.