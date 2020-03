Mega-Sena acumula e deve pagar mais de R$ 4,8 milhões

da Agência Brasil

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.247 da Mega-Sena e a estimativa do prêmio para o próximo sorteio é R$ 4,8 milhões.

Foram as seguintes as dezenas sorteadas na noite desse sábado (28), no Espaço Loterias Caixa, na cidade de São Paulo: 01 – 42 – 44 – 47 – 48 – 53

A quina registrou dez apostas vencedoras, cada uma vai pagar o prêmio de R$ 86.553,24. A quadra teve 908 apostas e cada ganhador vai receber R$ 1.361,75.

O sorteio do concurso 2.248 da Mega-Sena será realizado na próxima quarta-feira (1º)