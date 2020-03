Morre paciente de Arandu internada no Hospital das Clínicas com suspeita de coronavírus

Mais de 20 pessoas que tiveram contato com ela estão sendo monitoradas

por Flávio Fogueral

Um caso de óbito com suspeita de Covid-19 foi registrado pelo Hospital das Clínicas de Botucatu. Trata-se de uma mulher de 55 anos, de Arandu, que estava internada na unidade de saúde desde quinta-feira, 27 de março. A morte ocorreu por volta das 12 horas deste domingo, 29 de março.

A mulher foi transferida do serviço de saúde aranduense ao HC após apresentar alguns dos sintomas característicos da doença (febre, tosse, coriza, dificuldade para respirar e for dores de cabeça). A paciente tem como agravante o fato de ser hipertensa e diabética. Inicialmente a mulher teve quadro febril, mas depois de alguns dias, teve piora brusca, sendo necessária a intervenção de respirador mecânico. No sábado a piora se acentuou resultando para óbito.

Como medida cautelar os serviços de saúde do município determinaram que 23 pessoas que tiveram contato com a mesma em isolamento domiciliar. Algumas apresentaram sintomas gripais.

Esta é a segunda morte sob investigação pelo hospital com suspeita da Covid-19, doença respiratória aguda provocada por coronavírus. Outro caso se refere a uma mulher de 80 anos, moradora de Botucatu, que faleceu no sábado, 28 de março, após apresentar quadro de insuficiência respiratória aguda. A unidade aguarda o exame confirmatório e seus familiares e pessoas que mantiveram contato estão sob monitoramento.

O Hospital das Clínicas ainda atende ao caso confirmado para Covid-19, em uma mulher na faixa dos 60 anos. Segundo o último boletim da instituição, continua internada na UTI, sob ventilação mecânica. Seu estado é considerado grave, porém estável. Além dela, mais 11 pessoas continuam em monitoramento como suspeitas da doença.