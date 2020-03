Botucatu terá 20 mil testes para identificar Covid-19

Ou seja, 15% da população estará apta a receber este tipo de exame

por Flávio Fogueral

Convênio firmado na tarde desta segunda-feira, 30 de março, entre Prefeitura e Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina (HCFMB) e Caio Induscar permitirá a realização de 20 mil testes para a identificação da Covid-19, doença respiratória aguda causada por coronavírus. Ou seja, 15% da população estará apta a receber este tipo de exame.

Os testes já começam a ser utilizados a partir desta terça-feira, 31 de março, quando 500 kits do modelo considerado padrão-ouro (RT-PCR), voltado a pacientes graves e internados no Hospital das Clínicas, além de profissionais da saúde que venham a desenvolver algum quadro gripal.

Segundo informado pelo prefeito Mário Pardini, a Caio Induscar será responsável pela contratação de 6 biólogos moleculares que atuarão em conjunto com os demais profissionais do Hemocentro do Hospital das Clínicas, unidade responsável pela análise dos exames.

Botucatu possui um caso confirmado de Covid-19, em uma mulher de 60 anos, internada no próprio HC. A identificação da presença do SARS-Cov2, vírus da doença, deu-se através de testes realizados pelo próprio hospital e que seguem os protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Ainda falta a validação do Instituto Adolfo Lutz. Além dela, mais dezesseis pessoas são tidas como suspeitas para a doença no município.