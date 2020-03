Caio Induscar deve propor redução de salários em 40% para evitar demissões

Tais medidas, ainda a serem apresentadas formalmente, teriam a duração de 90 dias

por Flávio Fogueral

Um dos efeitos diretos nas empresas de Botucatu devido à Covid-19 é a readequação da produção e planejamento para minimizar os potenciais prejuízos. Uma dessas empresas, a Caio Induscar, deve apresentar a redução do salário de seus colaboradores em 40%, segundo o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Botucatu e Região.

Segundo o presidente da entidade, Luiz Claudio Guimarães da Silva (Claudio Beiço), a proposta foi delineada em reunião na tarde de segunda-feira, 30 de março, a fim de minimizar possíveis demissões devido às paralisações devido às medidas adotadas para contenção da Covid-19.

A proposta também deve contemplar o revezamento de colaboradores, que trabalharão em sistema escalonado. Tais grupos terão atividades conforme a demanda, com acréscimos no salário negociado. Já os dias em que os funcionários ficarão em casa serão compensados posteriormente.

Tais medidas, ainda a serem apresentadas formalmente, teriam a duração de 90 dias, como forma de contornar os danos causados pela pandemia. “Esse é um momento muito delicado e duro, e tenham a certeza que o sindicato fez inúmeras propostas para a Caio Induscar; a grande maioria sem êxito e conseguimos sim uma melhora no percentual do salário, pois no início das negociações girava em torno de 60% de redução do salário, avançamos para 40% a redução”, frisou Cláudio Beiço.

Procurada, a empresa deverá se pronunciar somente na manhã desta terça-feira, 31 de março. O grupo possui mais de 5 mil funcionários em suas fábricas, incluindo Botucatu e Barra Bonita.

Assembleia para analisar a situação

Diante da situação, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Botucatu e Região realizará assembleia nesta quarta-feira, 1º de abril, para deliberar se a categoria aceitará ou rejeitará a proposta de redução salarial pela Caio Induscar.