Câmara Municipal suspende sessão desta segunda-feira (30)

Ainda não há previsão para o retorno das atividades parlamentares

por Flávio Fogueral

Como medida para conter a propagação de Covid-19, doença respiratória aguda causada por coronavírus, a Câmara Municipal de Botucatu suspendeu a sessão ordinária desta segunda-feira, 30 de março. A decisão consta do Ato da Mesa nº3/2020.

Ainda não há previsão para o retorno das atividades parlamentares e de atendimento ao público na Casa de Leis. A Mesa Diretora avalia o andamento da pandemia pelo Estado e as confirmações de casos em Botucatu. Boa parte dos funcionários segue com o trabalho em sistema remoto e equipe mínima nas dependências do prédio, que não tem atendimento ao público.

Com isso, toda agenda que a Câmara tinha, como audiências públicas, entrega de títulos de cidadão e de moção será remarcada.