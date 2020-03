Coronavírus obriga que Impostômetro seja desligado

A medida visa adaptar o painel a novos parâmetros, diante dos impactos na economia

do Diário do Comércio

O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) foi desligado nesta sexta-feira, 27/03. A medida visa adaptar o painel a novos parâmetros, diante dos impactos na economia provocados pelo novo coronavírus.

“Será preciso recalcular os dados do Impostômetro porque a economia vai crescer menos e, consequentemente, a arrecadação diminui. Isto é, da mesma forma que as empresas terão seu faturamento afetado, o governo também sentirá os mesmos efeitos na arrecadação de impostos”, diz Alfredo Cotait, presidente da ACSP.

Para ele, o Impostômetro precisa ser reajustado para que reflita a nova realidade tributária brasileira, tendo em vista o cenário impactante da pandemia de coronavírus, no qual a arrecadação terá queda abrupta sem a alta contribuição empresarial.

Com cálculo feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o Impostômetro da ACSP deverá ser religado no dia 1º de abril, às 10 horas, já com os ajustes realizados.