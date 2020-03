Governo paulista suspende temporariamente obrigatoriedade de recadastramento para aposentados e pensionistas

A Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento suspendeu por 60 dias, a obrigatoriedade do recadastramento para um grupo específico de aposentados e pensionistas, em razão da necessidade de conter e reduzir o risco de contágio pelo Covid-19 por pessoas pertencentes ao grupo de risco e com 60 anos ou mais.

A suspensão temporária é direcionada a quem possui complementação de aposentadoria e pensão, pensão da Revolução Constitucionalista de 1932, aposentadoria e pensão da Carteira dos Advogados e da Carteira das Serventias Notariais, pensões parlamentares e pensões de caráter especial.

A Resolução SFP-27 foi publicada no Diário Oficial do Estado na edição desta quarta-feira (25) e está disponível na página da Imprensa Oficial.

O recadastramento é a atualização do cadastro geral de beneficiários que deve ser realizado no mês de aniversário. Para mais informações sobre o recadastramento, basta acessar o portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento, em portal.fazenda.sp.gov.br/servi cos/folha