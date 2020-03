Número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil chega a 159

Já os casos confirmados saíram de 4.256 para 4.579

da Agência Brasil

O número de mortes em razão do novo coronavírus (covid-19) subiu de 136 para 159 entre ontem e . Um aumento de 16% entre a última atualização e a divulgada há pouco pelo Ministério da Saúde.

Já os casos confirmados saíram de 4.256 para 4.579. O resultado de novas 323 pessoas infectadas marcou um incremento de 7% em relação a . O número foi o menor desempenho nos últimos cinco dias, quando o número de novas pessoas infectadas, por exemplo, passou dos 500 na última -feira (27).

Em entrevistas coletivas durante a semana a equipe do Ministério da Saúde afirmou que era esperado um crescimento diário de até 33%.

Os estados com mais casos foram São Paulo (1451), Rio (600), Ceará (372), Distrito Federal (312) e Minas Gerais (231). A menor incidência está em estados da Região Norte, como Rondônia (6), Amapá (8), Tocantins (9) e Roraima (16).

O índice de letalidade atingiu 3,5% com o balanço de , acima do verificado no balanço de , quando ficou na casa dos 3,2%.