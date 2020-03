Vitoriana e Rio Bonito terão vacinação contra a gripe a partir de terça, 31

Idosos com mais de 60 anos, que residem nessa região, deverão comparecer aos postos

da Prefeitura de Botucatu

A Secretaria Municipal de Saúde levará até as regiões do Distrito de Vitoriana e do Rio Bonito a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A partir desta terça-feira, 31, idosos com mais de 60 anos, que residem nessa região, deverão comparecer aos postos de vacinação e se imunizar.

O cronograma será o seguinte:

31/03 – Alvorada da Barra – 14 as 15h30

01/04 – Mina – 9 as 10h30

02/04 – Rio Bonito e Porto Said – 9 as 10h30

“É importante, para evitar aglomeração de pessoas, que os idosos que comparecerem aos postos de vacinação sigam as recomendações dos profissionais que lá estarão, respeitando especialmente a distância mínima de 2 metros no caso de filas”, afirma o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100