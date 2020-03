Bauru tem dois casos confirmados de Covid-19

O segundo caso trata-se de um homem de 31 anos, coletado em exames pré-operatórios

A Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, por meio Departamento de Saúde Coletiva, informa o registro de 02 casos confirmados de COVID-19.

O segundo caso trata-se de um homem de 31 anos, coletado em exames pré-operatórios no dia 12/03/2020 na cidade de São Paulo. O paciente está na residência e não apresentou SRAG, apenas síndrome gripal e está fora do período de transmissão.

A amostra foi processada em laboratório particular, previamente credenciado pelo Instituto Adolfo Lutz São Paulo. Este caso caracteriza transmissão comunitária.

O primeiro caso confirmado de Covid-19, na cidade, é um paciente do sexo masculino, 51 anos, internado num hospital particular, que apresentou início de sintomas em 20/03/2020, com febre, cefaléia, mialgia e mal estar. É diabético, hipertenso, com doença cardiovascular crônica.