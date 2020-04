Botucatu: 23 pessoas são atendidas com suspeitas de Covid; município investiga duas mortes

Até o momento há um caso confirmado da doença

por Flávio Fogueral

O balanço dos serviços de saúde nesta terça-feira, 31 de março, aponta que 24 pessoas estão sob atendimento nos hospitais de Botucatu com suspeitas de Covid-19, doença respiratória aguda causada por coronavírus. Até o momento há um caso confirmado da doença.

Pelo sistema público de saúde, o Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) atende a dezessete pessoas com sintomas característicos da doença. Desse total, onze são residentes em Botucatu e as demais de outras cidades da região, que foram encaminhadas à unidade por ser referência na assistência à Covid-19. Duas mortes são investigadas como suspeitas pela doença.

Já a rede particular atende a seis casos da doença, com os pacientes sendo atendidos no Hospital Unimed.