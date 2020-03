Botucatu: ação cria “prateleira solidária” para pessoas em situação de vulnerabilidade social por causa do coronavírus

No local são colocados alimentos devidamente embalados para que sejam distribuídos

por Flávio Fogueral

Momentos de crises e incertezas como os quais vivemos em tempos de pandemia com o coronavírus (Covid-19), intensificam um sentimento intrínseco ao ser humano: a solidariedade. Neste contexto, alguns atos têm sido o diferencial para amenizar as dificuldades enfrentadas por diversas pessoas.

Uma dessas iniciativas é feita pela Rede Renascer, em Botucatu, que criou mecanismos para dar suporte às pessoas nesta pandemia. Além de assistência gratuita ou a baixo custo com profissionais de terapêuticas integrativa e holística, o espaço disponibilizou uma “prateleira solidária” para que populares possam fazer doações de alimentos e produtos de higiene a pessoas de baixa renda ou sem nenhum tipo de proteção social.

No local são colocados alimentos devidamente embalados para que sejam distribuídos. A ideia surgiu de outras ações similares feitas na região. As doações podem ser feitas diretamente no espaço, na Rua Dr. Cardoso de Almeida, 579. É solicitado que as pessoas façam a higienização das embalagens na hora da entrega e também quando chegar em casa. Além das doações na prateleira solidária, as pessoas interessadas em colaborar podem procurar a Rede Renascer por meio do WhatsApp (14) 99696-3931.